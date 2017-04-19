內政委員會停擺 曾銘宗與綠委對槓逾3分鐘

內政委員會上午停擺，綠委集體譴責召委曾銘宗，曾則在現場與綠委互槓。(郭建伸攝)

立院內政委員會今原訂排審內政部預算解凍，但召委曾銘宗昨臨時變更議程，要求內政部長葉俊榮、警政署長陳國恩來報告最近立院警力部署是否過當，民進黨團一早就發布甲級動員，但遲遲未見曾銘宗到場宣布開會。上午11點過後，綠委一字排開譴責曾銘宗，此時曾突然現身，痛批民進黨高層不讓葉俊榮等人來備詢，雙方對槓批評持續3分多鐘。

綠委賴瑞隆批評，立法院是委員會中心主義，任何人都不該把權力凌駕於委員會運作，強烈譴責曾銘宗恣意妄為；綠委Kolas Yotaka則抨擊，曾銘宗沒有依照議事規定在兩天前變更議程，今天開會又不到場超過2小時，作為是對立院最大羞辱；綠委姚文智則質疑，國民黨想利用調虎離山之計，把國安高層指揮官綁在立法院，無非就是要借題發揮。

曾銘宗則反批，民進黨初審一例一休時，是當天才變更議程，而且葉俊榮、陳國恩都沒有送假單來，「到底該如何開會？」曾指出，葉俊榮有打電話給他，但沒有請假，陳國恩則有打電話說要請假，質疑這兩人都是受到民進黨高層要求不出席內政委員會。

(中時)