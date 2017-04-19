林智堅訪日行亮點 台日最年輕市長相見歡

林智堅（左）與福岡市長高島宗一郎（右）相見歡。（徐養齡攝）

台、日最年輕市長相見歡！新竹市長林智堅19日造訪日本福岡市市長高島宗一郎，42歲林智堅與高島宗一郎出生僅差6個月，都是新世代政治新星，兩人一見如故，針對市政觀點互相交流。

「有責任讓市民安心！」高島宗一郎在面談中提起去年11月博多車站前的坍塌事件，怵目驚心畫面令人難以忘記，但福岡市府在短短1周完成所有補救工作，他強調身為市長，有責任讓市民放心、安心。

林智堅讚揚高島宗一郎的危機效率處理，並分享稍早參訪福岡巨蛋的心得，邀請高島率團訪竹市，期盼兩市未來多加互動，打開兩市的交流發展。

(中時)