性侵還內射 37歲體育老師被起訴

桃園市37歲張姓男體育老師，涉嫌在2015年至2016年間，不顧不滿14歲的田徑隊女學生反對，在學校體能訓練室、儲藏室內，對她摸胸、強吻等逞，其中2次不但強制性交得逞，最後一次還因未戴保險套硬上，要求女學生吃事後避孕藥。

女學生因為喜歡體育，不敢和父母、老師告發獸師的惡行，但卻被同學發現常常哭腫眼、情緒低落，詢問之下，心理壓力極大的女學生才向同學透露，獸師還一度致電女學生要求不要聲張，但東窗事發後已立即被解聘，桃園地檢署今天則依妨害性自主罪嫌將張姓獸師起訴。

(中時)