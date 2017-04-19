企業再捐苗栗2部康復巴士　提升效益及舒適與安全

和嵩金屬專員丁敬哲（右二）起，代表捐贈康復巴士給苗栗縣政府，由縣長徐耀昌代表接受。（陳慶居攝）

和嵩金屬捐贈康復巴士給苗栗縣政府，隨後由身心障礙者測試操作。（陳慶居攝）

台中市的和嵩金屬建材負責人丁冠介經營事業有成，2010起提撥逾1/2公司盈餘投入公益回饋社會，更擴及苗栗縣，公司繼去年捐贈偏鄉學校3000套課桌椅後，19日再捐給縣府2部復康巴士，提升身心障礙者服務品質。

上午捐贈儀式在縣府廣場舉行，和嵩金屬由業務部經理侯美州、慈善事業部專員丁敬哲及副理黃琬瑜代表，將模型和鑰匙捐給縣長徐耀昌及社會處長范陽添等人，肢體傷殘自強協會與脊髓損傷者協會也到場見證，並實際操作使用。

縣長徐耀昌表示，縣府財政拮据，但對全縣3萬多名領有證明的身心障礙者，仍秉持照顧弱勢的精神推動各項福利。目前配置19部康復巴士、聘請17名專業司機，去年共提供2萬2000多人次服務，剛捐贈的2部康復巴士，可提供整體服務效益。

(中時)