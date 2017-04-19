消防員遭控強吻同窗妻 桃檢今不起訴

桃園市22歲劉姓男消防員，去年11月間，與同學的妻子相約，教導擔任義消的她靜脈注射，遭女子控訴藉機邀約回家，並對她強吻得逞，劉男則堅決否認，桃園地檢署調查後，認為女子言詞前後不一，且事後還與劉男傳訊頻繁，內容輕鬆歡樂，過了1個月後才報警，今天以無積極證據、罪證不足等由將劉男以不起訴處分。

檢方指出，女子控訴兩人在劉男家附近便利商店見面後，因為怕在便利商店練習會被以為是施打毒品，決議回到劉男家中練習，但劉男卻將她壓在衣櫃上，說「你讓我很心動」等語，並強吻她，開車送她回家之際，也在車上對她強吻。

劉男則辯稱，當天是該女相約喝酒，他才提議要練習靜脈注射，由於該女的老公也是消防員，且是他的同學，根本不可能對她幹麻，兩人僅有練習，隨後就送她返家。

桃園地檢署調查，該女前後說詞反覆，與劉男和丈夫供詞不一，所言是否屬實仍有疑慮，且事發後仍與劉男訊息密切，對話也輕鬆愉快，與一般受猥褻之人反應不同，且事發後女子不但沒有立即告訴丈夫，事隔一個月後才報案，因此以罪證不足、情節不合常理，將劉男以不起訴處分。

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(中時)