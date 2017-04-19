商品瑕疵3次修不好 消保處：可退款

三星手機爆炸事件，導致電器類的申訴量大增，消保處統計2015~2016年電器與其周邊商品申訴案件將近1千件，其中光手機類申訴量就高達2~3成。消保處提醒，倘若在商品保固期內，發生非消費者造成的商品瑕疵，維修3次仍無法修復，消費者可要求解約退款。

根據消保處統計，2015~2016年電器與其周邊商品申訴案件約997件，小型家電類商品如手機、錄音機、吐司機等是最大宗，約有5~6成，其中光手機的申訴案件就高達2~3成，評估是受到先前三星手機爆炸影響。

細分申訴項目，「瑕疵」與「維修」類型約占6成，像商品故障屢修不復、維修費用過高、維修缺少零件、到府維修遲緩等。其次是服務品質約19%，如撥打客服電話無人接應、網頁客服或電子郵件多日未回覆、訂購的商品遲未出貨。

退貨遭拒約5%，有些網路購物業者以商品已拆封，拒絕退款，也有實體店面的業者承諾不滿意可以退，消費者實際退貨又以商品已拆封而拒絕的案例。消保處指出，網路購物的7天鑑賞期不因拆封商品而影響，即便有業者會以定型化契約條款「拆封不退」排除消費者權利，依《消保法》第19條規定，不生效力。

此外，消保處簡任秘書陳星宏指出，依照「電器買賣定型化契約應記載事項」第5點規定，商品於保固期間內，發生非消費者造成的故障問題，經送修3次仍無法修復時，消費者可以請求業者返還支付的價金，或更換同一種類的商品，業者不得拒絕。

消保處也呼籲業者，標榜快速到貨招徠交易卻時常遲延給付，除了構成民事上給付遲延的責任外，也可能衍生廣告不實的行政責任；另建議業者應配置充足的客服與維修人員，以維持客服專線暢通及加速維修時程；維修時若有須消費者付費的項目，應公平合理並充分揭露消費資訊。

(中時)