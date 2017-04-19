以為神不知鬼不覺 賣場清潔工順手牽羊遭逮

廖姓清潔工利用打掃賣場時，順手牽羊竊取貨架商品，放進垃圾桶夾帶出門，全程被監視器拍下。（孟祥傑翻攝）

廖姓清潔工利用打掃賣場時，順手牽羊竊取貨架商品，放進垃圾桶夾帶出門，全程被監視器拍下。（孟祥傑翻攝）

在新北市永和區某大型賣場從事清潔工的64歲廖姓婦人，昨天（18日）晚間9時許利用打掃時，將貨架上饅頭、優酪乳、椰子汁及調和油等商品，放進垃圾桶夾帶偷走，店員盤點時發現商品不翼而飛，調出監視器發現竟是員工順手牽羊，警訊後將廖婦依竊盜罪移送法辦。

警方調查，廖婦在該賣場工作多年，昨晚趁其他店員不注意時，從架上取下商品，放進打掃推車上的垃圾桶內，經公務門走到地下停車場後，再從垃圾桶內取出得手商品，放進自己的機車置物櫃，然後返回賣場繼續工作。

廖婦以為「神不知、鬼不覺」，但店員事後盤點發現有商品不翼而飛，調出監視器畫面發現竟是同事偷自家商品，立即向警方報案。

員警詢問廖婦時，廖婦還大聲喊冤說：「我是員工耶，怎麼可能偷公司的東西？」當賣場與員警出示監視器畫面後，廖婦才低頭坦承行竊，警訊後依法送辦。

(中時)