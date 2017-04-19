以為神不知鬼不覺 賣場清潔工順手牽羊遭逮
在新北市永和區某大型賣場從事清潔工的64歲廖姓婦人，昨天（18日）晚間9時許利用打掃時，將貨架上饅頭、優酪乳、椰子汁及調和油等商品，放進垃圾桶夾帶偷走，店員盤點時發現商品不翼而飛，調出監視器發現竟是員工順手牽羊，警訊後將廖婦依竊盜罪移送法辦。
警方調查，廖婦在該賣場工作多年，昨晚趁其他店員不注意時，從架上取下商品，放進打掃推車上的垃圾桶內，經公務門走到地下停車場後，再從垃圾桶內取出得手商品，放進自己的機車置物櫃，然後返回賣場繼續工作。
廖婦以為「神不知、鬼不覺」，但店員事後盤點發現有商品不翼而飛，調出監視器畫面發現竟是同事偷自家商品，立即向警方報案。
員警詢問廖婦時，廖婦還大聲喊冤說：「我是員工耶，怎麼可能偷公司的東西？」當賣場與員警出示監視器畫面後，廖婦才低頭坦承行竊，警訊後依法送辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。