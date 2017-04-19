三立再傳人事大地震 這次輪到主播廖筱君
曾是台灣電視台最賺錢公司之一的三立，去年傳出裁員風波，旗下綜藝節目不是轉型就是收攤，但仍達不到預期目標，讓新聞部難逃整頓，招牌節目《新台灣加油》主持人廖筱君近日遭懲處，新聞部副總高明慧表面升任為資深副總經理，實則權力架空，不用再管新聞部。
據《鏡週刊》報導，廖筱君因為底下員工出包，被依「未落實主管交辦事項及督導責任，以致影響節目播出品質」為由，遭記申誡，招牌主持人被懲處加上高明慧職務調動，接二連三的人事大變動令整個三立新聞部人心惶惶。
三立開刀新聞部之因，有傳是在歷經裁員風波後，去年仍較預期目標少了3億元，讓業務部高層換血，新聞部也自身難保。
不過高明慧今(19日)反駁「明升暗降」之說，只是將日常新聞職責放掉，對外還是她負責，並未大權旁落，而廖筱君也澄清遭懲處只因為技術上一個小問題，「一個公司有制度的公司就會有獎懲，這代表我們有需要改進的地方」。
(中時電子報)
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