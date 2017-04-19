備妥4用具 網路報稅輕鬆上路

南投林管處辦理「所得稅結算申報法令說明暨健保卡註冊服務」講習，讓同仁網路報稅輕鬆上路。（楊樹煌攝）

南投林區管理處為使同仁在公務煩忙之餘，也不要忘了1年1度的報稅工作，今天特舉辦「所得稅結算申報法令說明暨健保卡註冊服務」講習，讓同仁網路報稅輕鬆上路。

講習會特邀中區國稅局南投分局稅務員林育霆擔任講師，講授有關今年度以「健保卡」網路報稅的方式，透過講師詳細的講解，讓與會人員雖是首次報稅，也能輕易上手！

林管處表示，希望透過法令講習，讓同仁了解最新的所得稅相關知識，並透過新的報稅方式，「只要備妥4項用具」健保卡、戶口名簿、電子郵件信箱和讀卡機，連結至健保卡網路服務網站，填寫註冊資料及設定密碼，在『電子郵件信箱』收取確認信後，持『健保卡』點選確認信，就完成註冊程序，不需要費用。

(中時)