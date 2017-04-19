MLB》西雅圖很好眠 陳偉殷兩度6局無安打
好萊塢女星梅格萊恩當年靠《西雅圖夜未眠》成為甜心代言人，陳偉殷來到這個城市，則專門催眠水手打者。包括2012年在水手的謝福寇球場首次登板，殷仔挑戰無安打比賽，直到7局上1出局才被陽春炮破功，生涯在水手主場已獲3勝。
陳偉殷大聯盟生涯共有3次前6局未被對手敲出安打，其中兩次就是在謝福寇球場出賽。不過2012年旅美首季在7月初的那次登板，殷仔在7局下1出局後被卡斯柏敲出首安，且就是陽春炮，不但無安打、無失分1球破功，後援投手史卓普還在8局下提油救火，讓殷仔多丟1分還勝投砸鍋。
先發6.1局無安打，是殷仔原本在大聯盟的最佳成績，這次不但推進到7局，也如願拿下勝投，再次證明西雅圖是他的福地。
殷仔生涯6次在謝福寇球場登板，戰績3勝1敗，自責分率僅2.31，在他出賽過5次以上的球場中，不論勝率、自責分率都是最佳成績。比較可惜的是，馬林魚今年和水手已無對戰賽程，殷仔想再訪福地還得等一等囉。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。