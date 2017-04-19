MLB》西雅圖很好眠 陳偉殷兩度6局無安打

陳偉殷對馬林魚7局無安打奪勝。（美聯社）

陳偉殷生涯在謝福寇球場兩度投出6局以上無安打。（美聯社）

好萊塢女星梅格萊恩當年靠《西雅圖夜未眠》成為甜心代言人，陳偉殷來到這個城市，則專門催眠水手打者。包括2012年在水手的謝福寇球場首次登板，殷仔挑戰無安打比賽，直到7局上1出局才被陽春炮破功，生涯在水手主場已獲3勝。

台灣球迷在謝福寇球場舉出陳偉殷的加油海報。（美聯社）

陳偉殷大聯盟生涯共有3次前6局未被對手敲出安打，其中兩次就是在謝福寇球場出賽。不過2012年旅美首季在7月初的那次登板，殷仔在7局下1出局後被卡斯柏敲出首安，且就是陽春炮，不但無安打、無失分1球破功，後援投手史卓普還在8局下提油救火，讓殷仔多丟1分還勝投砸鍋。

陳偉殷一掃前役低迷，退場後表情輕鬆。（美聯社）

馬林魚教頭麥汀利（左）在7局結束後與陳偉殷交談。（美聯社）

先發6.1局無安打，是殷仔原本在大聯盟的最佳成績，這次不但推進到7局，也如願拿下勝投，再次證明西雅圖是他的福地。

殷仔生涯6次在謝福寇球場登板，戰績3勝1敗，自責分率僅2.31，在他出賽過5次以上的球場中，不論勝率、自責分率都是最佳成績。比較可惜的是，馬林魚今年和水手已無對戰賽程，殷仔想再訪福地還得等一等囉。

(中時電子報)