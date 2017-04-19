台中市福田水資中心太陽能電場啟用
台中市今年三月最新完工、啟用的福田水資源中心與石岡壩水資源中心，是全市規模數一數二的市有建築太陽能電場；市長林佳龍19日前往南區的福田水資源中心視察成果，對水利局率先實踐綠能再生表示肯定。
水利局長周廷彰、經發局長呂曜志、市議員邱素貞、昱泰能源股份有限公司董事長陳柏蒼、南區區長鍾正光、樹義里長廖國銘等人，今天都陪同市長林佳龍參加，福田水資中心太陽能電場啟用。
邱素貞認為，公有房舍屋頂空間，大多並無公務使用，透過南區福田水資源中心設置太陽光電系統，希望發揮抛磚引玉的作用。根據台中市政府105年5月間公告「台中市建築物設置太陽光電發電設備辦法」，放寬建築法令規定，放寬屋頂設置太陽能設備免計容積。
邱素貞建議推展全市公有建築物，設置太陽光電發電設備外，也能推廣至一般民宅，全面落實綠色能源，有效改善空氣品質。
水利局長周廷彰表示，太陽能是最純淨與最安全的自然能源之一，在不影響水資中心操作、維護工作下，利用水資中心現有建物的屋頂架設太陽能光電系統，落實綠能發電與節能減碳的理想，新建置水資源回收中心也朝此方向邁進。
林佳龍指出，為打造綠能低碳城市願景，市府發展綠能發電，其中福田與石岡壩水資源中心，每年發電量約150萬度，每年增加市庫收益約70萬元，等同400戶家庭全年用電量，年減碳量達800公噸，相當於8萬棵樹的二氧化碳吸收量。
林佳龍說，台中市是公認的移居城市，陽光普照，非常適合發展太陽能發電，他特別感謝昱泰與友達民間企業合作投資，出錢、出技術，並回饋市府，一年達上百萬元以上預算，共同打造綠色宜居城市。
林佳龍強調，未來將由政府公家帶頭推動，只要符合屋齡30年以內、日照條件充足、建物結構安全無虞者，都將要求加裝太陽能光電系統，擴大太陽能光電設備的使用範圍，以落實綠色能源政策。
(中時)
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