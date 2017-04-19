玩鞭炮不慎點燃 少年右手掌被炸傷送醫

少年被送到醫院時，右手已簡單包紮，神情顯得有些痛苦。（呂妍庭攝）

嘉義縣布袋鎮一名16歲少年上午11點左右，趁著家人在準備拜拜時，因為一時好玩，拿起鞭炮把玩，結果鞭炮不慎引爆，將少年右手掌炸傷，據趕到的消防員表示，少年右手血肉模糊，目前已送嘉義長庚醫院救治中。

(中時)