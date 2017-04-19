年金改革 朝野協商決定開兩場公聽會

立法院司法及法制委員會19日初審攸關年金改革的各版本，國民黨立委高舉標語要求先開公聽會再審查。（姚志平攝）

立法院司法及法制委員會上午審查《公務人員退休撫卹法》草案，但藍委要求銓敘部先提年金精算報告，還要舉行公聽會。民進黨團總召柯建銘表示，朝野協商後達共識，同意26、27進行2場公聽會，公聽會前不進入逐條審查。

柯建銘說，公聽會一場是公務人員年金改革案，另一場為教育人員年金改革案。本日照程序進行，先提案說明、再詢答及宣讀各版本條文；另「精算報告」於今日併案報告及備詢，下周一審查《公立學校教職人員退撫條例》。

(中時)