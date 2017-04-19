NBA》杜蘭特受傷第二戰缺陣？ 柯瑞：勇士還是最強
勇士在季後賽首輪第一場比賽擊敗拓荒者，杜蘭特獨拿32分勇冠三軍，但根據《ESPN》記者海恩報導，杜蘭特在首戰拉傷小腿，20日的第二場比賽可能會缺陣。對此，史提芬柯瑞不置可否的表示，即便少了杜蘭特，勇士還是最強的。
杜蘭特本季加盟勇士之後迅速成為球隊的攻擊重心以及內線防守強者，2月底與隊友撞傷膝蓋之後，勇士一度苦嘗3連敗，直到教頭科爾變陣，浪花兄弟再次挺身而出，勇士才打出13連勝佳績，順利拿下聯盟戰績第一。
對於杜蘭特可能因傷缺陣的消息，柯瑞信心滿滿的說，這種事情又不是第一次發生，我們早已有了應對政策，但有一點非常重要，那就是如何保持隊友們的健康，以及到時候該有誰挺身而出，這是刻不容緩要解決的事情。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。