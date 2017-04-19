NBA》杜蘭特受傷第二戰缺陣？ 柯瑞：勇士還是最強

杜蘭特攻下32分、10籃板，幫助勇士首戰擊敗拓荒者，但他也不慎拉傷小腿，有可能缺席第二場比賽。(美聯社資料照)

勇士在季後賽首輪第一場比賽擊敗拓荒者，杜蘭特獨拿32分勇冠三軍，但根據《ESPN》記者海恩報導，杜蘭特在首戰拉傷小腿，20日的第二場比賽可能會缺陣。對此，史提芬柯瑞不置可否的表示，即便少了杜蘭特，勇士還是最強的。

杜蘭特本季加盟勇士之後迅速成為球隊的攻擊重心以及內線防守強者，2月底與隊友撞傷膝蓋之後，勇士一度苦嘗3連敗，直到教頭科爾變陣，浪花兄弟再次挺身而出，勇士才打出13連勝佳績，順利拿下聯盟戰績第一。

對於杜蘭特可能因傷缺陣的消息，柯瑞信心滿滿的說，這種事情又不是第一次發生，我們早已有了應對政策，但有一點非常重要，那就是如何保持隊友們的健康，以及到時候該有誰挺身而出，這是刻不容緩要解決的事情。

(中時電子報)