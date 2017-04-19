文化快遞》2017臺灣文博會 我們在文化裡爆炸

2015臺灣文博會主題館（華山展區）(圖／臺灣文博會提供)

華山展區展出的《帝。手本屋》作品。(圖／臺灣文博會提供)

臺灣文博會的全稱是「臺灣國際文化創意產業博覽會」，運用創意及文化的力量，讓生活變得更加美好。因此，在歷史建築和街道形成的環境氛圍，更能聚集城市的文化活動，並且更易磁吸文創工作者和店家進駐，與民眾的日常生活產生有機連結。

爭艷展區展出的《甘捷曼》作品。(圖／臺灣文博會提供)

臺灣品牌價值展現的場域

文化部自2010年開始策辦臺灣文博會，鋪展方式也依次開展引領，使得參展人數從6萬到2016年的21萬，參展廠商從360家到700家，共同想像文化創意帶來的幸福，擴散文化據點及街道巷弄好店，成為遍及城市的活動，打造為臺灣品牌及價值展現的場域。

2017年臺灣文博會主題館中，策展團隊將更加凸顯籌辦過程的價值，跳脫以往將工藝設計品堆疊的方式呈現文化氛圍或價值，改以議題性的策展為核心主題，透過議題設定，實際反應社會現況，帶來美好生活的信念傳遞。

倫敦客座設計師打造不同以往的刺青貼紙，優雅的金屬鯉魚細節，輕易成為目光焦點。(圖／臺灣文博會提供)

投入文化質變的能量

或許更習慣被暱稱為「格子」的總策展人王耀邦，長年關注臺灣建築、設計、品牌與藝術文化相關策展與跨界資源整合，參與多項民間設計團體與政府媒合展覽與規劃，包含品牌特展，如江振誠八角哲學特展、品牌視覺設計、臺灣歷史博物館展覽策劃等，讓臺灣建築與設計生活的動能共構協調。

臺灣文博會先期主題分別是「品臺灣」及「品東風」，焦點放在臺灣文創商品及華文化風潮，但對格子而言，更重要的是內視自己本身的文化價值，透過「議題」的形塑，注重策展過程中產生激盪的能量，而不再強調精緻美好的展品，唯有這樣，才足以更清晰辨明臺灣文化的確切面貌。

設計議題並非製造衝突，而像是在文化裡點燃引信。借用「爆炸」的物理及化學意義，當一個質點議題點燃瞬間，可能透過急速膨脹、輻射、熱量等能量傳遞，當具體化為文博會的主視覺時，「我們在文化裡爆炸」有股浮動波形傳播著能量的氛圍，它或許不是平順而柔美，甚至令人感覺有點刺刺的突兀，正是異樣而鮮明的「觸碰」印象，才能讓一起參與的觀者感受鮮明，而將內心感受的欣喜、愉悅、感動（甚至不安），都能化為文化的振幅擴散開來。

位於華山1914文創園區的文博會主題館，試圖以導覽區、議題區和選品區三者串聯這個世代對美好生活的想像，除了引發討論議題，場館布置也融入當代臺灣不曾想像的媒材，替換我們慣常凝視的目光。

例如：以長達9公尺的紙張垂掛散布於場館，在飄渺透光的幽微中照見文化；或是大量回收的玻璃，又是如何鋪展成美的令人不可直視的地板？這些元素都更新了眾人觀看的尋常角度。

《女孩與動物陶瓷淺碟》。(圖／臺灣文博會提供)

時代的花火持續點燃

若說這次的文博會有關鍵字的索引，「群」和「共感」應該是企圖想提供給大家的視野。因此「格式設計展策」團隊特別強調了「我們」，代表了觀展者與展覽參與者，參展人和觀展者都有改變的渴望、創新的期待，一場大型的文創博覽會並不是商品競美的伸展臺，也不是大型的商展而已，必須要有註記時代的能力，激發不同想法的討論、世代間的易位思考，才能連結產業的過去、現在與未來，讓有價值的美感文化改變過程浮出水面。

總策展人格子也觀察到，世界乃至臺灣近年劇烈的變化有個重要因素是「新世代」的參與，打破舊有價值、建構新秩序，再也不是困難和遙不可及的夢想。因此導讀區中，結合數位時代、經常開創新媒體的文化評論家張鐵志，作為對談主持人，匯集了「馮光遠×李惠貞、朱平×迪拉胖、聶永真×龔大中、詹偉雄×凌宗湧、五月天瑪莎×梁浩軒、杜祖業×何采柔」6組不同世代的對談，相互激盪的觀點擦出火花，交鋒的星火或許也能給予觀者能量，再投射到這個多元共存的社會讓它更加豐富美好？

選品區以「買買買，老外必買的臺灣攻略選品店」作為號召，藉由專業選品人的眼光，選定他們視角裡足以彰顯臺灣在地美學意義的日常物件，諸如我們習慣從穿著、居家裝潢判斷常人的美感品味，各自的生活邏輯與價值觀、物件歷史及對應的產業發展，5位專業選品人共選出25件他們心目中的「好物」，勢必也將賦予這些好東西全新的觀看態度。

Centre Lukar藝術工坊有超過50位布吉納法索藝術、工藝家在此。(圖／臺灣文博會提供)

五大議題展區 群策群力

結合「群」和「共感」的意義，五大議題也各有自己的分區策展人，讓文博會不再只是大師姿態俯視，透過不同領域的參與和對話，提出不同文化的路徑，撞擊輻射出「美好生活」的光譜，群聚多元的展覽才能共感我們的生活。

「台雜／新台灣日用品思考」重新提出對日常生活用品的觀感，以24小時營業的小北百貨為例，讓設計師重新設計生活用品，是否能達到我們對「日雜」堆疊出的文化想像？

「便當」則企圖從飲食文化疏理出生活肌理，例如：想到鐵路便當時，腦中浮現是否通常為鐵製便當盒、飛機木製作外盒、滷肉、酸菜、醃蘿蔔等固定組合，便當是否可能與地方文化有更深連結？讓便當的內容大於形式，脈絡與文化大於盛裝物。

「好想上班／公家機關文書設計大改造」，則是重新設計數十年如一日的公文卷宗等公家機關文書用品，從公務員每天接觸的小物做起，真正讓美感加值生活；同樣改造慣常生硬的日常儀式，「讓身體帶你思考／一種做起來潮的體操」展區，則重新設計一套有趣並結合健康的體操動作，從中檢視新時代的文化意義。

「賞味無期限／傳統產業的文藝復興」則看待數家傳產二代，例如：南門市場的上海合興糕糰店，透過設計和重新包裝賦予老店新的生命力。「設計」和「製造」如今都已經有了更多定義與附加價值，無法再狹義劃分各自的歸屬，用議題思考的手法呈現臺灣文化之美，再讓實踐進程與淬鍊出的意義確切影響生活。

民眾除了可參與精采的臺灣文博會，也能透過串聯好店活動體驗原汁原味的在地生活風格。(圖／臺灣文博會提供)

分區引領 文創精粹

2017臺灣文博會，承繼往年經驗，將3個主要展區分成3 個領域分區引領參觀民眾。華山1914文創園區以工藝領域為主，將以「職人工藝」和「產地品牌」為主軸，使用金工、玻璃、陶瓷等媒材，並與日本著名工場開放日活動「燕三條工場祭典」總監山田遊，合作企劃臺日產地職人體驗活動「工藝現場」，讓參加民眾能更深入了解商品的製作過程、背後故事及技藝特長。

松山文創園區以設計領域為主題，將新增「科技／生活館」，凸顯臺灣善用科技加值文創的優勢特色，並將去年大獲好評的東京國際禮品展擴大展出規模，同時規劃「NEXT」新銳設計品牌專區，讓優秀新銳設計品牌更易發聲。

花博公園爭艷館的授權領域則涵蓋角色創作、圖像插畫及「TALENT100」新銳創作者專區。「台灣角色品牌授權協會」率領眾多知名臺灣原創角色共襄盛舉，透過授權保障，將臺灣多元的創意文化倍增價值。

臺灣文博會已蔚然成為臺灣文創產業的加速器，勢必也將透過議題式的思考重構臺灣文化魅力，讓每個人更能直視美感加值生活，帶來更美好的生活。

2017臺灣文博會

時間│4/19（三）～4/20（四）10:00～18:00（限專業人士入場，華山展區主題館、工藝現場、地方特色館除外）；4/21（五）～ 4/22（六）10:00～18:00；4/23（日）10:00～17:00

地點│華山1914文創園區（臺北市中正區八德路一段1號）、松山文創園區（臺北市信義區光復南路133號）、花博公園爭艷館（臺北市中山區玉門街1號）

票價│免費

(中時電子報)