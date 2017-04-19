中彰投苗未婚聯誼520登場 20日開放報名

為鼓勵未婚民眾擴大社交生活、增進彼此情感交流及促進婚育率，中彰投苗4縣市政府共同選定5月20日聯合辦理未婚民眾聯誼活動，並於4月20日早上8點同步開放報名，歡迎符合資格之未婚男女踴躍參加。

本次活動地點擇定於擁有大自然氣息之東勢林場舉辦，透過走入愛戀森林、花間尋寶等創意活動設計，讓參加者以輕鬆愉快的心情增進互動，期能找到理想伴侶並結為連理，共創幸福美滿人生。歡迎年滿30-40歲（民國66至76年次），且設籍或於中、彰、投、苗4縣市就學就業之未婚男女，向各該所屬縣市政府報名，各縣市名額30名（男、女各15名），報名費500元，額滿截止，受理報名及諮詢機關如下：

臺中市潭子區戶政事務所 （04）2534-0889 臺中市潭子區中山路2段237巷3號

彰化縣政府民政處 （04）7531742 彰化縣彰化市中山路2段416號

南投縣政府民政處 （049）2222014 南投縣南投市中興路660號

苗栗縣政府民政處 （037）370576 苗栗縣苗栗市府前路1號(第二辦公大樓)

(中時)