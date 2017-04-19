北韓示威 播模擬北極星2炸毀美城市畫面

北韓為了紀念「國父」今日成105歲冥誕，舉行盛大的太陽節閱兵炫武後，16日為嘉賓準備了答謝晚會。表演接近尾聲時，舞臺的大型銀幕上播放了模擬飛彈攻擊美國本土的畫面。而現場歡聲雷動，北韓最高領導人金正恩則面露微笑。

據路透報導，北韓中央電視臺播放的畫面顯示，當功勳國家合唱團男聲獨唱《和平出自我們的槍桿》時，銀幕上開始播放北韓北極星－2號飛彈發射的畫面。只見飛彈越過海洋，落在美國的某座城市，引發大爆炸，使整座城市陷入火海。最後美國星條旗被焚毀的畫面，則隨同公墓背景一起出現。

金正恩出席了當天的活動，據朝中社報稱，「在金正恩同志的英明領導下，我們自主研發的核雷轟展現了最強大的國家實力，將保障北韓的千萬年無限繁榮。」而據韓國媒體稱，「核雷轟」代表核武器的巨響，有炫耀北韓核試的意味。

北韓經常威脅，要摧毀美國，而隨著朝鮮半島緊張情勢升高，平壤的措詞也更強硬，警告要是華府採取軍事行動，將引發全面核戰。

而正在亞洲訪問的美國副總統彭斯（Mike Pence）則一再警告，對北韓「戰略容忍的時代」已結束，他周三甚至表示，會以壓倒性優勢回應北韓的任何攻擊。

(中時電子報)