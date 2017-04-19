端午連假加班機 4／21開放訂位

端午節連續假期國內離島航線，已於3月27日開放訂位，民航局依據旅客訂位情況，再協調航空公司規劃澎湖、金門及馬祖航線加班機計22架次，提供2002個座位數，訂於4月21日上午8時起，受理民眾電話訂位及網路訂位、購票。

民航局表示，5月26日及27日台灣往澎湖、5月27日台灣往金門及馬祖，以及5月30日金門、馬祖往台灣及5月30日及31日澎湖往台灣的機位需求較高，已協調航空公司規劃增開澎湖航線12架次、提供1234個座位數，金門航線6架次、提供488個座位數，馬祖航線4架次、提供280個座位數，民眾如有需求可逕洽航空公司訂位。

(中時)