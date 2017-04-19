桃園汽車解體工廠 雇拖吊車偷車

警方查扣多把手槍等。（楊明峰翻攝）

警方查獲失竊車輛。（楊明峰翻攝）

警方破獲竊車集團成員。（楊明峰翻攝）

35歲吳姓男子涉嫌組成竊車集團，雇用人員開拖吊車偷走車輛，拖至桃園市平鎮區汽車解體工廠「殺肉」。中壢警分局循線埋伏，18日深夜前往搜索，發現修車廠內2名員工正在拆解車輛，清查廠內有多部失竊車輛及引擎，同時查獲修車廠吳姓負責人，以及及徐姓、黃姓女子涉嫌吸食K他命毒品，並查獲多把槍支及子彈。

警方指出，龍興所9日受理車輛失竊案時，調閱監視器後發現遭拖吊車所拖吊竊取，拖至平鎮區金陵路一處車場，經多日埋伏、偵查，發現車廠為汽車解體工廠，警方向桃園地方法院聲請搜索票，18日深夜執行搜索、扣押，當場查獲集團多名成員，以及K他命毒品、K菸1支、失竊汽車引擎、失竊汽車3部、手槍4支、彈匣5個、子彈35顆、達姆彈1顆、空彈殼7顆、底火92顆、撞針及彈簧1批。全案依毒品、槍砲、竊盜罪嫌移送偵辦。

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(中時)