鄭開翔速寫屏東市景 圖像紀錄城市變化
屏東畫家鄭開翔描繪屏東夜市「進來涼」的畫作，登上最新一期的高鐵雜誌，是高鐵雜誌首例，讓許多在外的屏東子弟看到倍感親切。鄭開翔退伍後回到故鄉，2年來速寫了400多幅屏東的風光及街景，甚至以圖畫紀錄下屏東的城市變化歷史。
鄭開翔是屏東市人，從小喜歡畫畫，曾讀美術班奠定紮實基礎。他曾擔任職業軍官10年，2年前退伍後回到故鄉，開始專攻「速寫」，畫筆一拿就到處取景，穿梭在屏東市大街小巷，捕捉日常生活的一景一物或被人忽略的角落。
鄭開翔尤其常取材人們習以為常的街景，讓人一看到馬上說「啊，就是那裡！」引發共鳴，也希望傳達「以繪畫代替照相打卡」的態度。他也會畫下許多街景變化歷史事件，像鐵路高架化拆除仁愛路貓洞，他一天畫1張共畫了10張，成為最佳的「縮時繪畫」紀錄。
雖然屏東還沒有高鐵，但4月的刊物「Tlife」特別專文介紹屏東，封面就採用鄭開翔的畫作，是首次以繪畫當封面。他說，當初他給高鐵20多幅，最後選擇屏東夜市「進來涼」冰品店畫作，因為非常代表屏東，是庶民的日常生活。
鄭開翔目前在屏東大學林森校區舉辦「城市．即景」個展，展期至4月27日，60件作品中就有50幅畫屏東。他說，透過城市速寫重新觀察屏東，現在對家鄉的認識越來越深。
(中時)
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