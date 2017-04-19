外交官脫口毛利國王沒用 綠委要求懲處

紐西蘭毛利國王幕僚長朗基希羅亞上午赴立院受訪時證實，確實有聽到我官員說「毛利國王沒有用」。（記者陳建瑜攝）

民進黨立委陳瑩上午在立院質詢時指控，準備調任澳洲副代表（公使）的亞太司副司長林恩真去年12月當著紐西蘭毛利國王幕僚長朗基希羅亞面前說，「毛利國王沒有用」；朗基希羅亞上午也赴立院受訪時證實確實有聽到。陳瑩要求外交部徹查，並予以懲處。

陳瑩指出，去年12月立法院長蘇嘉全宴請毛利國王幕僚長，在場的亞太司副司長林恩真說，她在紐西蘭待6年，從未跟毛利國王接觸過，還脫口而出「毛利國王沒有用」，在場的國王幕僚長朗基希羅亞聽得懂中文。

對此，外交部長李大維表示，他會好好告誡她，這很不恰當；亞太司司長陳文儀也說，作為資深外交人員，若確有其事，的確是非常不恰當，如果親自看到，會當場糾正，不過，他也強調，可能是林恩真口誤。

朗基希羅亞接受媒體專訪時表示，「確實」有聽到，而且是林恩真告訴他們國家的禮賓處處長（Chief of Protocol），但林可能是無意的。

多名民進黨立委也提臨時提案要求外交部徹查，並且在4月底提出報告，若確有其事，依法懲處。

(旺報)