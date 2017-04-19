NBA》保羅與葛瑞芬聯手 快艇克爵士扳平

保羅(左)在季後賽第二場比賽攻下21分、10助攻，幫助快艇擊敗爵士，將系列賽扳成1比1平手。(美聯社資料照)

快艇三大主將19日聯手，保羅21分、10助攻，葛瑞芬24分，狄安卓喬丹18分、15籃板，三人帶領洛杉磯軍團99比91擊敗爵士，將系列賽扳成1比1平手。

擁有主場優勢的快艇，首戰以2分之差飲恨落敗，此役開打後就強勢進攻，首節取得29比18領先優勢，此後快艇牢牢抓住領先局面，絲毫不給爵士有反擊機會，最後13秒賈瑪克勞佛穩穩罰進兩球，宣判了爵士落敗命運。

快艇整場比賽投籃命中率來到52.4%，加上籃板與助攻等攻守統計數據都比爵士來得出色，贏得比賽實至名歸。除了三大主將外，替補的賈瑪克勞佛貢獻10分。

以防守見長的爵士，雖然將對手得分壓制在百分以內，但自身的攻擊也受到限制，而且在少了制空權以及發生較多失誤的情況下，只能俯首稱臣，海沃德20分最佳。

(中時電子報)