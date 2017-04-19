前瞻基礎建設 學者批：沒智慧、沒前瞻、沒計畫

立法院經濟聯席委員會今舉行前瞻基礎建設公聽會，台大經濟系教授鄭秀玲批評，光做實體建設的思維已經落伍，應效仿新加坡，把資源投入人才培育、軟實力增強、推動資源共享；她認為，新政府跟馬政府沒兩樣，舉債建設卻無經濟效益，無益下一代，這非常沒有智慧、沒有前瞻、沒有計畫，希望國人站出來捍衛納稅錢。

鄭秀玲指出，整體8900億元的前瞻特別預算，竟然有4200多億元是交通建設，乾脆請交通部長賀陳旦來執行就好了；她質疑，交通建設做好了，就能拼經濟嗎？在雲端科技時代，應該把教育、醫療、住宅、生活環境做好，中小企業就不必到大城市來，在地方透過雲端租軟硬體服務，也可行銷產業至全世界。

她批評，整個前瞻基礎建設計畫只有綠能、數位具有前瞻性，但兩者分別只有243億元、460億元，卻編列4000多億元的交通建設，完全沒有辦法拼經濟，資源應重新分配，投資人才及教育訓練，教育網路行銷、投資、創業輔導，讓更多人可以寫《返校》這種遊戲，在世界平台上銷售。

(中時)