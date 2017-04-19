遭酒醉男患者攻擊 消防隊員提告

新北市消防局土城分隊林姓隊員18日晚間執行土城區中央路二段一起跌倒受傷救護案件時，於救護過程中卻遭受患者揮拳攻擊，據了解這名工及消防隊員的男子有喝酒，林姓消防隊員事後前往醫院驗傷，並已向分局提出傷害告訴及妨害公務告訴。

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(中時)