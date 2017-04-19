跨界結盟 華航三熊友達號彩繪機 526正式啟航

高雄市長陳菊(右四)送給熊本熊合境平安福袋，為熊本祈福。（張佩芬攝）

「三熊友達號彩繪機」貴賓們與三雄合影。（張佩芬攝）

「三熊友達號彩繪機」示意圖。（華航提供）

中華航空今 (19) 日發表與交通部觀光局、高雄市政府、日本熊本縣廳三方跨界合作，共同推出 「三熊友達號彩繪機」，台灣喔熊 (OhBear)、高雄熊 (Hero) 以及日本酷Ma萌 (Kumamon)，躍上華航彩繪機機身，首次合體一同擔任觀光大使，俏皮耍萌陪伴旅客翱翔天際，並將台灣行銷國際，突顯台日友好。

華航737-800「三熊友達號彩繪機」 首發航班將在5月26日啟航，每周三班固定飛航高雄-熊本，座位數包含商務艙8席，經濟艙150席。未來華航高雄出發之東京、大阪、琉球等往返航線亦有機會派飛，滿足廣大粉絲的期待。

華航此次以 「三熊作伙 一起PLAY」為主軸，結合台日兩地最受歡迎的吉祥物明星，彩繪機右機身背景，以台灣春天綠草地為意象，搭配高雄知名景點85大樓與生態特色紫斑蝶；左機身為日本九州春天櫻吹雪與櫻滿地的美景，搭配400多年歷史的熊本城、著名的阿蘇火山點綴。

適逢熊本當地近期舉辦震後復興1週年紀念，高雄市政府陳菊市長特別於活動現場透過視訊連線，向熊本縣知事蒲島郁夫傳達關心問候之意，並代表台灣民眾致贈平安符，為熊本重建祈福打氣。

華航為台灣航空業的領導品牌，歷年發表多款彩繪機如台灣部落行旅彩繪機、雲門彩繪機及 A350帝雉號等，肩負使命把台灣美好的人事物傳遞到世界各地，宣揚台灣優質文化。此次 「三熊友達號彩繪機」 的推出，集結了交通部觀光局、高雄市政府以及熊本縣廳精心合作，台日協力共創兩地觀光宣傳效益。

華航董事長何煖軒董表示，自2015年10月25日起開航高雄-熊本航線，華航由高雄出發往返日本九州之定期航班拓展至福岡、宮崎、鹿兒島及熊本等4縣，每周共23班，加上華信航空飛航台中-大分每周2班定期包機，華航集團穩居九州航線龍頭。

隨著近年日本遊客直飛南台灣的人數穩定成長，高雄擁有山、海、河、港的優越地理條件，華航期盼帶領更多旅客探索熱情友善的高雄，乘坐環保零汙染的太陽能船感受愛河迷人風采，搭乘市區雙層觀光巴士，欣賞海洋都市豐富的人文與自然資源。

華航行銷副總曹志芬透露，三熊彩繪機機內內裝都有三熊系列用品，三熊可愛商品則會在華航所有航班販售，以滿足熊粉需求。

(工商)