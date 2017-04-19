綠營內鬥 波及政院祕書長陳美伶

國民黨今出示公文，指行政院秘書長陳美伶涉入民進黨內高雄市長初選內鬥，針對民進黨立委林岱樺進行調查。對此，政院發稿澄清，陳美伶也喊冤，強調從未參與民進黨內部事務。

有關今（19）日國民黨指稱「政院秘書長施壓監控綠委」及相關報導，行政院發言人徐國勇嚴正表示，相關內容皆為不實訊息，憑空想像且與事實不符。

針對民進黨立委林岱樺進行調查，國民黨指陳美伶涉妨害立委專業問政，對自己人進行保防、監視工作。對此，陳美伶澄清，她是關心林岱樺選民協調的案子處理情形，怎會被說成是調查，她自己非民進黨黨員，過去、現在與未來都不會參與民進黨內部事務，不會介入綠營初選事宜，外界說法純屬臆測。

但對於國民黨指陳美伶找當初協助整理資料的公務員當替死鬼，命令公關處長莊麗蘭，在最短期間內將相關人員全部調職，陳美伶也強調，行政院公共關係處的職員調動，係由該處處長決定即可，不必陳報秘書長，這件人事調整也未上陳秘書長。相關報導指稱秘書長介入云云，都並非事實。

(工商)