綠營內鬥 波及政院祕書長陳美伶
國民黨今出示公文，指行政院秘書長陳美伶涉入民進黨內高雄市長初選內鬥，針對民進黨立委林岱樺進行調查。對此，政院發稿澄清，陳美伶也喊冤，強調從未參與民進黨內部事務。
有關今（19）日國民黨指稱「政院秘書長施壓監控綠委」及相關報導，行政院發言人徐國勇嚴正表示，相關內容皆為不實訊息，憑空想像且與事實不符。
針對民進黨立委林岱樺進行調查，國民黨指陳美伶涉妨害立委專業問政，對自己人進行保防、監視工作。對此，陳美伶澄清，她是關心林岱樺選民協調的案子處理情形，怎會被說成是調查，她自己非民進黨黨員，過去、現在與未來都不會參與民進黨內部事務，不會介入綠營初選事宜，外界說法純屬臆測。
但對於國民黨指陳美伶找當初協助整理資料的公務員當替死鬼，命令公關處長莊麗蘭，在最短期間內將相關人員全部調職，陳美伶也強調，行政院公共關係處的職員調動，係由該處處長決定即可，不必陳報秘書長，這件人事調整也未上陳秘書長。相關報導指稱秘書長介入云云，都並非事實。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。