改變太平洋戰爭局面 杜立德空襲東京75週年
在日軍突襲夏威夷珍珠港（Pearl Harbor）後，為提振美軍士氣並對日本進行報復，由當時官拜中校的知名飛行員吉米·杜立德（Jimmy Doolittle）進行策劃，由海軍大黃蜂號航空母艦（USS Hornet CV-8）搭載16架B-25轟炸機（North American B-25 Mitchell），於1942年4月18日，分別轟炸東京、大阪、神戶和名古屋四大都市，回程則降落於同屬盟軍的中國境內。此次空襲又被稱為「杜立德空襲」（Doolittle Raid），雖無法與兩年後B-29超級空中堡壘轟炸機（B-29 Super fortress）發起的東京大轟炸比擬，但對於提振當時低迷的美軍士氣，確實有其正面意義。
1942年初，美軍在太平洋戰場節節敗退，又遭遇日軍突襲海軍重鎮珍珠港，讓小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）下令軍方提出對日本本土攻擊的計畫。當時負責指揮陸軍轟炸機部隊的杜立德中校，在經多番測試後，決議使用B-25轟炸機對日本本土攻擊，借助航母縮短航程、並著手改裝飛機，卸除不必要的裝備並加裝油箱延長續航力。於1942年4月18日，從距離日本約450海里的海域起飛，一行共16架轟炸機，以超低空飛行對東京、大阪等地的油庫、工廠和軍事設備進行轟炸，然而等到日軍反應回擊，美軍的航母與轟炸機均已平安撤離。
空襲返航的美軍因油料不足，除一架迫降於前蘇聯海參崴（Vladivostok）外，其餘15架在浙江、安徽和江蘇等地墜毀，3人喪生、8人被日軍俘虜，其餘64名機組員得到中國軍方和民眾協助，輾轉抵達重慶和桂林一帶後返回美國。八位被俘虜的美軍機組人員，有3位在10月份於上海遭到槍決，一位因長期健康不良而病逝，其餘四位則在日本投降獲釋。根據英美兩國紀錄片顯示，日軍在轟炸後，以「藏匿美軍飛行員」為理由，在浙江衢州等地展開大規模滅村屠殺，更於5月發動發動浙贛戰役破壞浙江多地機場。
出生於加州的杜立德，1917年加入美國陸軍航空兵部隊，並多次贏得國內航空飛行大賽的冠軍，更在第一次退役前取得麻省理工學院（MIT）的航空工程學博士。1930年進入殼牌石油（Royal Dutch Shell）工作，並於1934年建議軍方將空軍獨立為新兵種。二戰爆發後重新入伍，在完成轟炸任務後，獲頒「榮譽勳章」（Medal of Honor），並拔升為准將。隨後轉往歐洲、北非等地駐守，戰爭結束後以中將軍銜退伍，返回殼牌石油出任副總裁。1985年被雷根總統（Ronald Reagan）授予上將軍銜、1988年獲得老布希總統（George H. W. Bush）頒發總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom）。1993年病逝於加州，享壽96歲，葬於阿靈頓國家公墓，葬禮當天全美能起飛的B-25轟炸機全數升空以表紀念。
後來的研究多半認為，杜立德上將這次的轟炸，雖然對日本的實質損害並不算嚴重，但對於提昇美國國內和軍方士氣卻有顯著的成果，也迫使日本為保護其安全範圍，不久後發動中途島戰役（Battle of Midway），整個扭轉了太平洋戰爭的局勢。這次的空襲也多次搬上大螢幕，像是2001年賣座電影《珍珠港》的最後一段，由知名好萊塢演員亞歷·鮑德溫（Alec Baldwin）飾演杜立德中校。
(中時電子報)
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