躁鬱症加強迫症 念頭一來就想偷
目前就讀台南某私立科大的羅嫌，因竊盜案被判緩刑中，最近一次被逮是在遊藝場尾隨被害人，偷走對方放在置物櫃的20幾萬，儘管被判緩刑，他依然不改偷竊行為，15日起接連在東區、中西區犯下數起竊案，更在東區一處3C商場，連續2天偷走2台筆電，之後又跑到中西區超商偷爽身噴霧等物品。
17日凌晨，羅嫌騎機車路過中山路巷弄，發現陳姓女子坐在機車上划手機，羅嫌在旁徘徊多時，竟撿起地上的磚頭，發出怒吼作勢要打人，陳女嚇得立刻跑進附近警衛室求助，羅男隨後騎走羅女機車，偷走車內的零錢與陳女手機，將陳女機車棄置路邊。
警方18日晚間逮捕羅嫌，羅一被逮進警所，就聲稱若不吃藥，會躁鬱症發作想打人，要求要吃精神疾病藥物，警方還將他帶往醫院治療拿藥。羅嫌供稱有躁鬱症和強迫症，躁鬱症也有就醫紀錄，至於強迫症，他自己供稱，如果念頭一來，就會想盡辦法要偷竊，才會犯下數起竊案與強盜案，訊後警方將他依強盜、竊盜罪嫌函送法辦。
(中時)
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