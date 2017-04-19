想抗痘 洗臉水最好不超過25度
天天洗臉，越洗越傷皮膚！皮膚科醫師整理發現國人有6大洗臉迷思，誤以為泡泡越多越好、洗完臉乾乾緊緊的才叫乾淨，甚至有人崇尚用冷熱水交替洗臉，認為熱脹冷縮能縮小毛孔，但皮膚科醫師警告，光是用熱水洗臉就會破壞皮脂層造成皮膚受損，輕者脫皮重者濕疹；而不想滿臉痘痘，洗臉水可控制在25度。
食藥署整理民眾洗臉六大錯誤迷思，包含常有「洗臉化粧品宣稱功能越多越好」、「洗完臉後乾乾緊緊的才是達到肌膚深度清潔」、「只要頻繁地洗臉就能改善青春痘問題」、或是「使用偏方洗臉可以有意想不到的效果」等。
林口長庚皮膚科主治醫師黃毓惠表示，洗臉水溫度拿捏不好，是常見造成皮膚問題的元凶之一，有人迷信冷熱水交替著洗臉，熱脹冷縮，可以清潔肌膚又能使毛孔縮小，事實上錯很大。
黃毓惠說，門診中幾乎每天都有患者，因洗臉方式錯誤求診，最常見是「洗太多次罹患濕疹」的案例，尤其台灣空氣污染愈來愈嚴重，不少女性擔心空汙使皮膚變差，加上本身是油性膚質，只要返回室內一定會洗臉，一天洗4到5次，結果臉上卻滿是痘痘又脫皮。
食品藥物管理署建議，正確的洗臉方式應該採取「潔肌5力」法，選有標、微涼水、輕柔慢、快快洗、適次數，選擇標示完整的產品，並挑選適合自己膚質、使用比肌膚溫度低的水清洗臉部、洗臉用品先在首部搓揉成泡沫再輕輕抹在臉部、並快速用清水沖掉，且次數一定要適量，1天最多2次，即可達到清洗的效果。
黃毓惠建議，洗臉水應比體溫微涼，如果真想要抗痘，研究指出，用25度左右的水來洗臉，對痘痘膚質比較好。若是油性肌膚或T字部份容易泛油，千萬不要頻繁洗臉方式去除油膩感；如覺得T字部位出油，使用吸油面紙就足夠，過度清潔反而容易造成肌膚受損。
(中時)
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