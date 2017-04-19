非法獵殺 南非野生豹8年暴減2／3
專家警告全球大量非法獵殺和誘捕南非野生豹的結果，已經造成野生豹的數量大幅銳減，最新的研究報告發現南非索特潘斯山脈(Soutpansberg Mountains)附近的野生豹數量8年內已經減少將近2/3，數據相當驚人。如果再忽視保育工作，很快在2020年我們就看不到野生豹群了。
野生豹群在國際自然保護聯盟瀕危物種的紅色名單中，已經被列為面臨滅絕機率相當高的「極危物種」。由於豹群在大型貓科動物中，屬於身型最小的一種動物，牠們可能被獅子、鬣狗或其他大型掠食性動物殘殺，但這些只是生態演化之下的弱肉強食，真正造成牠們生存最大威脅的還是人類惡意的誘捕行為。
主持這項研究計畫的杜漢大學(Durham University)教授威廉斯(Samual Williams)說，人類的非法行動，像是射殺、設陷阱或毒殺，構成野生豹群滅絕的主要原因。因此，很顯然的，我們需要更加努力保存這群稀有物種。
2012年至2016年期間，透過攝影機在23處山區紀錄追蹤，結果發現原本拍到8隻野生豹出沒，竟有6隻已經在研究期間死亡。並且，2008年野生豹群生存密度仍有高達66%，但是到了2012年就僅剩44%，如果按照這種死亡速度發展下去，到了2020年，南非索特潘斯山區就沒有任何野生豹生存了。這真的是自然生態界一個相當大的警訊。
(中時電子報)
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