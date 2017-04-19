MLB》10年前 王建民投7.1局完全比賽 苦主也是水手

王建民10年前曾寫下7.1局的完全比賽。(美聯社資料照)

(14:05更新 王建民準完全比賽細節)陳偉殷今天面對水手，投出7局無安打、無失分的生涯最佳表現，還登上大聯盟官網的頭條新聞；有趣的是，2007年5月6日，披洋基戰袍的王建民，投出7.1局的完全比賽，當時苦主也是水手。

當時王建民在主場迎戰水手，先發7.1局沒有被敲任何安打、沒有保送，隊友守備也沒有失誤，一切堪稱完美，但第8局被布朗斯德(Ben Broussard)敲出陽春砲；總計王建民主投8局，只被敲2安丟1分，寫下生涯代表作。

(中時電子報)