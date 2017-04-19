化身紅玫瑰 挺同婚團體周六重返凱道

大法官同婚釋憲結果尚未出爐，正反雙方持續激烈攻防。挺同婚團體本周六發起「紅玫瑰行動」，號召群眾再度走上街頭，展現推動婚姻平權決心，「撐一片同志的未來」。

大法官同婚釋憲案即將指定解釋公布日期，「學生促進婚姻平權聯盟」發起「紅玫瑰行動」，繼去年12月26日後，號召群眾本周六下午2時重返凱道；現場並將邀講者舉行「肥皂箱論壇」，晚間將人手一朵玫瑰花送至立法院。

學平盟表示，去年10月迄今，同性伴侶權益漸受重視，婚姻平權民法修正草案通過初審、進入黨團協商程序；同時，蔡英文總統也向婚姻平權大平台等團體承諾，促進正反雙方溝通，而同婚釋憲案也將交由大法官做出解釋。

但學平盟指出，這段時間以來，仍有少數團體為攻擊、阻撓修法，四處散發仇恨與不實言論，意圖造成對於同志族群的誤解。台灣以人權立國，人民權利不因性別、性傾向而有差別，婚姻為建構家庭重要元素，不應排除同性伴侶。

學平盟北區發言人郭稟翰表示，大法官釋憲快1個月，結果準備出爐，希望外界重新討論婚姻平權議題，讓更多人關注，行動由學生發起，在社群與校園中不斷努力表達訴求。

以紅玫瑰做為行動意象，郭稟翰說，由於4月20日適逢「玫瑰少年」葉永誌逝世17周年，台灣事後性平法才通過立法，紅玫瑰也代表性別少數；另外，紅玫瑰也是愛與熱情象徵。

郭稟翰說，行動由學生團體發起，將以較輕鬆方式進行，而不是大型號召，預計將有1、2000人到場。

「讓我們化身一朵朵的紅玫瑰！」學平盟說，為讓同志拿回原屬他們的權利，應該站出來為婚姻平權集氣。紅玫瑰象徵愛與熱情，號召群眾共同向政府表現絕不放棄的決心，期許今年給台灣一個沒有歧視、沒有對立的未來。

(中時)