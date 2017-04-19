繼弟之後談黛妃過世 威廉王子：衝擊永遠揮之不去

威廉王子和凱特王妃。(圖/美聯社)

查爾斯王子一家。左起黛安娜王妃、哈利王子、威廉王子、查爾斯王子。(圖/美聯社)

英國哈利王子(Prince Harry)日前才首次向外界公開自己年幼喪母的陰影，表示自己因此封閉了20年，而他的哥哥威廉王子(Prince William)昨日也罕見談及受到黛安娜王妃(Princess Diana)過世的衝擊，造成自己心理上深遠的影響，他表示當時的打擊永遠揮之不去，而他也藉此呼籲人們要勇於正面面對自己的精神疾病。

威廉王子昨天為英國廣播公司(BBC)錄製紀錄片《Mind over Marathon》，他錄影時表示，「人們都以為那樣的衝擊不會持續太久，但事實上會。這種在你生命種令人難以置信的重大時候，永遠都揮之不去，而你只能學會去面對它」，他也表示這20年來想到母親還是和當年她過世時的感受一樣。而他也是自己曾有這樣精神上的困擾，如今才投身提倡精神健康的慈善活動。

1987年8月黛安娜王妃、哈利王子、威廉王子在西班牙合照。(美聯社)

1997年黛妃在法國巴黎遭遇車禍過世時，年僅15歲威廉王子和12歲的弟弟哈利王子及祖母伊麗莎白二世女王，在英國的巴爾莫勒爾城堡一起接到惡耗，而這場讓他們失去至親的意外，也對他們造成心理上深遠的影響。

日前哈利王子也首次透露他在母親過世後，一度封閉自己的情緒，最後瀕臨崩潰、渡過了兩年「完全混亂」的生活，直到28歲時一度感覺自己快壓抑不住情緒、甚至在有暴力傾向的邊緣時，才決定要正面面對自己心理傷痛。

黛安娜王妃1982年6月生下威廉王子。(圖/美聯社)

哈利王子、威廉王子和凱特王妃(Kate Middleton)目前都致力提倡精神健康，也設立了慈善機構Heads Together，而他們也以自身的經歷，來呼籲大家要勇於傾訴內心的感受，保持精神上的健康。

(中時電子報)