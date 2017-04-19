竹縣合興車站委外經營 遊客質疑收費合理性
合興車站要收停車費？新竹縣合興車站近年由新竹縣政府委外經營，有遊客上周末前往合興車站欲停車時，卻發現遭收「停車管理費」，遊客當場質疑收取的合理性。新竹縣政府向業者詢問，確認是因假日旅客多，業者以車為單位收取「清潔費」，但尚未提交營運計畫書給縣府，僅口頭告知，縣府亦已要求業者提交計畫書。
遊客指出，合興車站的停車空間應為交通部設立的汽車轉乘車站，不解業者何以收取「停車管理費」，且未開設收據明細，質疑收費的合理性，此事亦已向縣府投訴，並在臉書社團「新竹爆料公社」中爆料。
新竹縣政府交通旅遊處長李銷桂指出，此事經向經營的業者詢問，業者解釋，是因假日遊客、車輛眾多，但停車空間有限，且旅客使用廁所的頻率增高，收取費用是以車為單位的「清潔費」，而非停車費，希望能藉此管理進出車輛，並用以負擔清潔廁所的成本。
李銷桂表示，合興車站的廁所是業者須負責管理的範圍，不過當初委外發包的合約中，並未規範收費明細、標準等，但業者若要變更甚至是收費，也應向縣府提出營運計畫書，經過核准後才能實施，目前也要求業者提交。
合興車站鄰近內灣風景區，是新竹縣政府一線九驛觀光發展計畫中的其中1站，另有「愛情車站」的別稱，新竹縣政府去年也與日本北海道帶廣市著名景點「幸福車站」締盟，車站內有許多象徵愛情、幸福的意象，成為新竹縣著名觀光景點之一。
(中時)
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