竹縣合興車站委外經營 遊客質疑收費合理性

新竹縣合興車站具有「愛情車站」別稱，每逢假日，進出車輛、遊客眾多，日前有遊客入內停車時，發現業者收取費用，質疑此舉的合理性。（莊旻靜攝）

新竹縣合興車站具有「愛情車站」別稱，近年委外經營，車站周圍具有許多與愛情相關的意象，成為竹縣旅遊熱點之一。（莊旻靜攝）

位在台鐵內灣支線上的合興車站，曾面臨廢站命運，但因在此發生的一段愛情故事，反讓車站成為具有浪漫色彩的「愛情車站」。（莊旻靜攝影）

竹縣合興車站具有「愛情車站」別稱，近年委外經營，車站周圍具有許多與愛情相關的意象，成為竹縣旅遊熱點之一。（莊旻靜攝）

新竹縣旅遊熱點之一的合興車站，是台鐵內灣支線的其中一站，緊鄰內灣風景區。（莊旻靜攝影）

新竹縣合興車站具有「愛情車站」別稱，每逢假日，進出車輛、遊客眾多，日前有民眾入內停車時，發現業者收取費用，質疑此舉的合理性。（莊旻靜翻攝）

合興車站要收停車費？新竹縣合興車站近年由新竹縣政府委外經營，有遊客上周末前往合興車站欲停車時，卻發現遭收「停車管理費」，遊客當場質疑收取的合理性。新竹縣政府向業者詢問，確認是因假日旅客多，業者以車為單位收取「清潔費」，但尚未提交營運計畫書給縣府，僅口頭告知，縣府亦已要求業者提交計畫書。

遊客指出，合興車站的停車空間應為交通部設立的汽車轉乘車站，不解業者何以收取「停車管理費」，且未開設收據明細，質疑收費的合理性，此事亦已向縣府投訴，並在臉書社團「新竹爆料公社」中爆料。

新竹縣政府交通旅遊處長李銷桂指出，此事經向經營的業者詢問，業者解釋，是因假日遊客、車輛眾多，但停車空間有限，且旅客使用廁所的頻率增高，收取費用是以車為單位的「清潔費」，而非停車費，希望能藉此管理進出車輛，並用以負擔清潔廁所的成本。

李銷桂表示，合興車站的廁所是業者須負責管理的範圍，不過當初委外發包的合約中，並未規範收費明細、標準等，但業者若要變更甚至是收費，也應向縣府提出營運計畫書，經過核准後才能實施，目前也要求業者提交。

合興車站鄰近內灣風景區，是新竹縣政府一線九驛觀光發展計畫中的其中1站，另有「愛情車站」的別稱，新竹縣政府去年也與日本北海道帶廣市著名景點「幸福車站」締盟，車站內有許多象徵愛情、幸福的意象，成為新竹縣著名觀光景點之一。

(中時)