反年改圍城 立院宛如鐵幕

抗議民眾將布條綁在拒馬上。(黃世麒攝)

抗議的帆布成為熱門的拍照打卡景點。(黃世麒攝)

送瓦斯的民眾遭拒馬擋住去路，員警上前指揮替代路線。(黃世麒攝)

民進黨立委羅致政(中)在大批警力護送下離開。(黃世麒攝)

員警在鎮江街開闢一出入口，一次僅容許一人通過。(黃世麒攝)

要前往外交部領事事務局洽公的民眾被擋在管制點。(黃世麒攝)

立法院今日初審年金改革法案，監督年金改革聯盟發起包圍立法院行動，上午爆發數波零星衝突，有立委、首長被打，連媒體記者、立院工作人員及國會助理也遭抗議民眾阻擋。

(中時)