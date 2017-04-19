閃鏡頭變裝偷遍鄉鎮 劉嫌涉11案被逮
苗栗市、公館鄉、頭屋鄉及竹南鎮等地，自去年8月至今陸續發生10多起住宅竊盜案，苗栗警分局經過濾周圍上百支監視器畫面，積全面清查可疑人車，儘管竊嫌狡猾會閃避監視器鏡頭，並且變裝行竊，但警方進一步比對畫面，再加上現場生物跡證分析，發現多起竊案嫌犯特徵相似，18日終將40歲劉姓竊嫌傳喚到案。
專案小組調閱畫面分析竊嫌逃離路線，並查明其使用的交通工具，沿線追查進而鎖定一名40歲有多項竊盜前科的劉姓男子涉嫌重大，警方積極布線在其造橋鄉租屋處埋守多日，18日將他帶回釐清案情。
劉嫌起初否認涉案，經警方提示多項證據，才坦承自己因為貪念才犯下竊案，並帶領警方到藏匿贓物處，總共起獲5件失竊木雕藝品、1件玉雕佛像，其中1件木雕彌勒佛和1件玉雕佛像至今尚不知失主何人？警方呼籲失竊類似財物的民眾，到苗栗警分局指認。
目前分局已連結劉嫌共涉犯11起竊盜案，另外尚有數案亦採獲DNA跡證及犯罪手法類似案件待釐清中，正擴大偵辦清查劉嫌是否涉及其他竊盜案。分局長陳國文讚許所屬鷹眼破案，也呼籲歹徒切勿心存僥倖以身試法。
(中時)
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