遭反年改群眾衝撞 王定宇怒批：攻擊手法很黑幫

王定宇遭抗議年改民眾追打。（姚志平攝）

立法院司法及法制委員會上午審查《公務人員退休撫卹法》，民進黨立委王定宇在轉進青島東路時，被抗議群眾包圍衝撞，甚至還被嗆「賣國賊、垃圾」。對此，王定宇在臉書痛批，現場分不清誰是反年金改革人士，但「那些攻擊的手法是非常黑幫的」！

王定宇在臉上寫道，有媒體問在衝突現場是否有黑幫介入，但他其實分不出誰是少數反年金改革人士、誰是黑幫，「但是那些攻擊手法非常黑幫」，部分反年金改革者常將污名化掛嘴邊，但他們所做的事正是在污名化他們自己。

王定宇認為，基層警員是最辛苦一群，並提醒法務部檢察官、警政單位負責維安規劃的高官們：「這些攻擊個人、妨礙個人行動自由的現行犯，是法律問題，不是政治問題，你們是執法單位，還記得嗎？查辦不力，是讓罪犯升高手段的原因」！

文末，王定宇呼籲，不要將太陽花事件與今日衝突相比，太陽花沒有攻擊任何人，而是被國民黨立委開車頂著跑、被警察打得頭破血流，「看看這群人的行為對比吧」。

(中時電子報)