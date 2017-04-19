愛吃辣增口腔癌風險？關鍵在「口腔反覆破洞」(圖/康健雜誌提供)

麻辣鍋是許多人的最愛，一口涮牛肉下肚，麻辣口感在嘴裡攪動，著實讓人大呼過癮。但你知道嗎，過度頻繁吃刺激性食物如吃辣，有可能增加口腔癌風險。

吃辣其實有不少好處。「辣」能刺激汗腺分泌、加快新陳代謝、消水腫，還可以增進細胞活性；辣椒裡的「辣椒素」能刺激口腔黏膜分泌唾液、增加胃部平滑肌蠕動，幫助食物消化。但若長期過度吃辣，其實有可能增加口腔癌風險。

一般民眾熟知的口腔癌危險因子包括香菸、檳榔和酒精。不過，萬芳醫院耳鼻喉科主治醫師丁義芳指出，其實長期頻繁吃刺激性食物如吃辣，容易造成口腔黏膜破損，當口腔反覆破損，黏膜在修復過程中一旦產生基因變異，確實是有可能演變為口腔癌。

此外，其他危險因子像是口腔衛生不佳、長期使用熱度過高的食物 、咬合不正或不適合假牙長期摩擦等，也都有可能造成口腔病變。

根據台北市牙醫師公會調查發現，高達八成以為口腔癌危險因子只有檳榔跟香菸，很容易錯失可預防、早期治療的時機。

台北市牙醫師公會理事王俊勝曾提醒，「口腔黏膜病變」是口腔癌的前期徵兆，若口腔內的潰瘍長在硬硬的腫塊上時，或是發現口瘡與過去長的不太一樣時，就不是單純的口瘡，還是要就醫比較保險；超過14天仍未好轉，就有可能是口腔癌或其他疾病的徵兆，應立刻就醫。

》口腔癌的徵兆

1.口腔出現不正常腫脹、增厚或硬塊

2.口腔黏膜上出現無痛潰瘍，超過10天以上沒有癒合

3.口腔在沒有刺激的情況如剔牙、刷牙，出現不明原因出血

4.口腔有不明原因的疼痛或麻木

5.黏膜表面有白色或紅色斑塊

6.說話發音不清、沙啞，或者舌頭活動受限制

7.頸部摸到異常硬塊

3招正確辛養生

1.只當調味佐料，不能當主食：中醫師吳明珠提醒，「吃辛養生」僅限於些微辛辣的食物，例如以蔥、薑、蒜當調味佐料可以，麻辣鍋的刺激性就太過頭了。

2.吃完腸胃不適，表示過量：若吃完發現自己腸胃不適、便秘等，就代表吃過量。吃太多辣會造成神經末梢感覺麻痺，以後會愈吃愈辣、無辣不歡，長期吃辣的人，較容易出現嘔吐、腹瀉等症狀，且吃辣過量會產生「熱」，導致便秘、皮膚搔癢。

3.不要空腹吃辣：營養師程涵宇建議，最好不要空腹或第一口就吃辣，讓空腹的腸道黏膜直接接觸辛辣，不僅會產生灼熱感，也會增加胃液分泌造成不適。如果已經胃潰瘍或胃發炎就該少吃辣，其它像是生大蒜、生洋蔥等辛辣食物，都已證實會增加胃食道逆流的機率。

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(中時電子報)