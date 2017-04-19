桃園龜山空品糟 環局籲戴口罩出門

根據環保署空氣品質監測資料顯示，截至今天中午12點為止，桃園市桃園區、龜山區空氣品質監測已達紅色等級，空氣汙染指標（AQI）已達152，PM2.5細懸浮微粒濃度偏高，環保局表示，空氣汙染指標（AQI）的普通質約51至100，101至150就已對敏感族群不健康，151至200則是對所有族群不健康，提醒民眾出門盡量攜帶口罩，並減少戶外活動。

(中時)