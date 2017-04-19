金牌經紀人陳孝志罵人渣 判罰3000元
一手捧紅河莉秀、發掘阮經天的金牌經紀人陳孝志，因與「整型達人」雜誌發行人周希祥不和，前年4月在WeChat微信網路聊天室群組內，留言辱罵周希祥「人渣」，案經周提告，台北地方法院審理後，法官認定「人渣」一詞具有貶損周的人格尊嚴與社會評價，依公然侮辱罪判本名陳子謙的陳孝志罰金3000元。本案可上訴。
判決指出，陳孝志與周希祥原本是朋友，後來因故發生不睦，2015年6月21日晚上6點多，陳在微信「祝傑森生日快樂」的聊天室內，聽聞周希祥可能會告他，就在該聊天室內發言：「打官司！可笑！你還等著吧！我出來28年，還被你這種人渣搞嗎？」周認為陳罵他「人渣」，憤而提告。
陳孝志在法官審理時，承認確實寫了那些話，但主張網路私人聊天室不符「公然」要件，「人渣」也只是他在評論過程的用詞而已，沒有公然侮辱人的意思。但法官認為，該聊天室至少有20幾人，群組是不確定多數人可共見共聞的場合，符合「公然」的要件。
法官認定，陳孝志以「人渣」字眼辱罵周希祥時，並非針對特定的事件在討論或評論事實，純粹是陳聽到周希祥可能要打官司告他時，一時不快就口出惡言，辱罵周是「人渣」，缺乏尊重別人名譽的法治觀念，超過言論自由保障的界線，輕判陳孝志罰金3000元。
(中時)
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