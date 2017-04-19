54歲狄鶯比基尼火辣入鏡 恥骨刺青霸氣外露
54歲美魔女狄鶯日前為電影《角頭2》火辣入鏡，事後更在臉書與粉絲分享比基尼美照，從腹部蔓延至恥骨的性感刺青加上馬甲線，讓粉絲看了鼻血直流，驚呼：「這身材是要逼死誰啊！」
狄鶯在臉書公開比基尼辣照，身材「腰束奶澎」就算了，竟然還練出馬甲線，完全不像是18歲兒子的媽，讓粉絲驚艷不已，「天呀…還有側腹肌」、「這身材不科學啊」、「身材真好，EQ又高，難怪孫鵬那麼愛妳」。
其實幾天前狄鶯才在臉書分享過保持完美身材的祕訣，「少吃多運動，尤其是晚餐要輕食，還有不能熬夜，重點餐放在中午，早餐吃水果蘋果更好還有白木耳加膠原蛋白粉，不吃木耳的人可以吃糙米稀飯首先洋蔥丁紅蘿蔔丁放下去熬湯熬出它的天然的甜份，之後再放米慢慢煮，你最後可以放絞肉或者是魚片海鮮蝦都可以每天當早餐或是中餐吃很營養也不會胖，記得不要加糖跟味精，加一點鹽巴胡椒就可以，芹菜切末要吃之前灑在上面就非常美味哟，也可以打膠原蛋白，我只喝有機紅酒這是我的食譜跟保養的方式」，更掛保證表示「照我的方法一定會瘦」!
(中時電子報)
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