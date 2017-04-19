遭政院監控？林岱樺呼籲林全要清查

針對被行政院調查一事，綠委林岱樺呼籲，行政院長林全應對外清楚說明。(圖／郭建伸攝)

國民黨今爆料指出，行政院秘書長針對綠委林岱樺的囑託案件進行調查，質疑行政院妨害立委專業問政。對此，林岱樺說，她看到新聞後非常驚訝，表示從沒看過這些內容，呼籲行政院長林全要清查，「這是憲政的問題，也是行政院和立院互動的原則問題」。林說，行政院必須清楚說明，是否有偵蒐立院各黨團和各別立委。

林岱樺坦言，她當了16年立委，好像最近事情很多，「好像突然變壞了」，最近對她的事件，根本是人格抹煞。

媒體詢問，是否感覺最近處理陳情案時，政院比較不願意處理？林說，該協調就協調，沒有因為這些事情阻擋她與人民搭起橋樑，沒有退縮。

(中時)