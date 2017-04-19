揭20年恩怨 曾國城氣徐乃麟「大欺小」

曾國城跟徐乃麟是工作夥伴也是超級好友，相交20年，城城哥卻怨乃哥「大欺小」，不夠疼惜他。(中時資料照片)

以幽默詼諧主持風格受到眾人喜愛的藝人曾國城，不僅演藝事業版圖廣闊，綜藝、廣告、戲劇甚至舞台劇都難不倒他，甚至連交友圈都寬廣到讓人難以置信，朋友圈橫跨戲劇、劇場、藝文、體育界，連黑白兩道都能被他稱為「民間友人」，其中，他和徐乃麟搭檔主持節目最為人所熟知，兩人除了工作，私下交情更是好，如今曾國城接受專訪，卻怨大哥「大欺小，不夠疼惜我」，讓人驚訝。

曾國城除了演藝成績可圈可點，人面廣也為人所熟知，據《蘋果日報》報導，為人豪爽的他，跟草蜢隊蔡一傑交情極好，與歌王蕭敬騰能聊到半夜，連旅日球星陽岱鋼都出席他的生日宴，人脈的廣度實在沒有極限，但這麼多種友情中，有一種朋友叫做「徐乃麟X曾國城」，據說兩人之間有種微妙的愛恨。

曾國城在50歲生日趴上跟乃哥十指緊扣、又親又抱，但他卻說徐乃麟：「他像小孩子一樣，明明是我哥哥，但有時候就會想大欺小，哥哥疼惜弟弟的部分不夠」，讓他有時很氣這個大哥兼最佳拍檔，但也因為彼此都有赤子之心，才能一相交就是20年，彼此互動與其說像朋友，更像是家人。

對於交朋友，50歲的曾國城體悟道：「你永遠不知道誰是幫助你的人」，這是他對「朋友」下的註解，他說在演藝圈，大多是點頭之交，很難以誠相待，「因為大家都怕找麻煩」，眾人都覺得多一事不如少一事，日前在他的生日宴上，他能讓昔日戀人彭佳慧和陳國華合唱〈無言的結局〉，和游鴻明、羅時豐、侯昌明、唐從聖等人組成的「客家7小福」，也為他忙進忙出當招待，曾國城說，可能自己就是能凝聚大家的感情，也覺得好朋友就該花點時間去維繫，還建議大家去翻翻電話簿，若其中有人一年吃不到一次飯，那就不如勇敢地刪掉對方吧！

(中時電子報)