想嫁郭富城美夢碎 楊小黎喊：媽媽你騙我
楊小黎4歲即拍廣告出道，之後接演《狗蛋大兵》更讓她聲名大噪，也被譽為「最有潛力童星之一」，而昨天恰逢小時候偶像郭富城大喜之日，便在臉書曬出當年與郭富城同台的照片，不過她自曝當年曾想過要嫁給郭富城，但卻因為母親一句話打消念頭。
楊小黎在臉書曬出二張幼時與男神合照，其實包括升格人夫的偶像郭富城，她回憶起當年曾跟郭富城說想要嫁給他，不過卻被媽媽一句「年紀差太多」打醒美夢，未料昨天郭富城迎娶網紅嬌妻方媛，兩人年齡相差達22歲，幾乎就是自己與郭富城的年齡差距，也讓楊小黎難以接受事實大喊「媽媽你騙我，他們的老婆年紀都跟我差不多」。
雖然郭富城升格人夫，讓她自幼夢想當「郭太太」夢碎，不過近期有新歡的楊小黎，也不避諱在臉書公開說要嫁給孔劉，以及主演《金權性內幕》的趙寅成，不過有粉絲留言安慰她，「這些人都變成大叔了，還不如找年輕帥哥帥弟較養眼」。
(中時電子報)
關鍵字：楊小黎
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