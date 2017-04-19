MLB》大聯盟演無安打 亞洲投手僅2人

水手日籍投手岩隈久志。(美聯社資料照)

(15:00更新內文)陳偉殷今寫下7局無安打比賽，但因用球數多達100球，馬林魚教練團為保護他的手臂，決定讓他提前退場；無緣成為第3位在大聯盟投出無安打的亞洲投手。

亞洲投手僅2人在大聯盟投過無安打，都是日本人。上次投出無安打的是，水手隊日籍投手岩隈久志，他在2015年8月12日對金鶯創下紀錄。

另一人就是岩隈的前輩「龍捲風」野茂英雄，他兩度投出無安打比賽。分別是1996年效力道奇，對上洛磯；還有2001年加盟紅襪，迎戰金鶯；成為史上第5位在國聯和美聯都投無安打的投手。

(中時電子報)