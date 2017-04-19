年改抗議激烈 總統府前丟擲煙霧彈

年改抗議民眾在總統府前丟擲煙霧彈。（陳信翰攝）

反年改群眾到總統府前抗議。（陳信翰攝）

年改抗議群眾在總統府前丟擲煙霧彈。（陳信翰攝）

中午一場大雨，反年改群眾撐著傘轉往總統官邸外集結。（朱真楷攝）

監督年金改革聯盟等團體今天發動包圍立法院，總統蔡英文親上火線回應，強調不能任以暴力拖延改革腳步，對於脫序行為，要求警方務必法辦。抗議民眾中午則前往總統府前丟擲煙霧彈表達不滿。

面對蔡英文強硬態度，抗爭團體在下午接近兩點時，立即改變抗爭地點，從立法院徒步轉戰民進黨中央黨部。由於蔡本人正在民進黨中央舉行中常會，因此，警方一度拉起蛇龍要阻擋群眾靠近民進黨中央，但由於事發突然，人潮從各種縫隙逐步逼近，目前已衝破防線，集結民進黨中央樓下，向人在9樓的蔡英文喊話，要求傾聽軍公教心聲，不要再藉年金改革名義鬥爭軍公教。

(中時電子報)