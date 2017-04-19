立院換地案不過 柯文哲：東區門戶計畫照樣要做

柯文哲與議會國民黨團便當會。（王超群攝）

台北市長柯文哲19日率市府官員赴市議會國民黨團說明立法院換地案，柯文哲說，「這像模擬考，知道議員想知道什麼」，北市財政局長陳志銘指出，換地案是價值相等為原則，土地價值則是以當期公告地價為準。他強調，目前中央需求用地價值37.5億元，地方需求是23.8億元，相差14億元左右，這是北市多換3塊地的原因，其實北市最主要的需求是南港轉運站和瓶蓋工廠兩塊。

柯文哲率官員與國民黨團便當會，談北市有史以來最大的換地案。財政局長陳志銘指出，立院用地現值37.5億，南港轉運站東站現值3,62億，南港瓶蓋工廠19.41億，換算下來，「交換」是比「撥用」和「互租」更為划算。

文化局長鍾永豐則當場宣布立法院剛被北市文資審議指定為行政大樓古蹟、議場為歷史建物；對於議員質疑其中有無「陰謀」？鍾永豐說，完全是依法定程序，而且立院總務處也派員出席，並表達尊重北市的審議結果。

交通局長張哲揚表示，以後基宜花交通會在南港轉運，目前每天出入人口135萬，對東部和基隆交通，轉換站非常必要，他希望本會期換地案能通過並順利公告，以取得南港轉運站東站的用地，交通應走在各建設之前，希望及早通過。產發局林崇傑則說，南港瓶蓋工廠用地取得後未來定位為青創園區，目前7處青創基地都集中在西區，未來東區可提供青年在此操作，補足產業基盤支持。

發展局長林洲民表示，立法院一則面臨濟南路，未來新建物還是有容積可用，指定古蹟對立法院不是不能接受的壞消息。鍾永豐接話表示，立法院不可能逃掉文資審議，但立院已表示完全尊重。

柯文哲表示，南港瓶蓋工廠當時是土地重劃後全部給國產署，再被指定為歷史建築，造成既有事實，不能拆也不能賣，所以國產署等於擺爛；未來取得土地後補強整建，再發展成青創基地。他話鋒一轉說，東區門戶計畫開發強度太強，「有人跟我說，都市發展要留下一塊空地，依目前計畫一路蓋下去，密密麻麻，也不好」，柯文哲還說，買土地一定要去買南港，地價未來會漲，工業區也要解編，周柏雅說蛋黃換蛋白，但其實未來南港地才會漲。

議員逼問難道換不成地，東區門戶計畫就不推了嗎？柯文哲說，不換地也要做，但是會卡卡的，政府與企業不同，他剛當市長就是算錢，但市府另有公共利益和行政方便必須考量，不是只以錢考量。

(中時)