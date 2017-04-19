中市環保局推動「創皂日」 廢油變香皂
台中市政府環保局南屯清潔隊成立的環保皂工作坊，每月定期舉辦「創皂日」教學活動，蒐集廢食用油製作肥皂，105年共去化707公升廢食用油，製作出約7000塊環保皂、約250公升清潔皂乳，成果豐碩，吸引台北市績優社區前來參訪。未來將進一步成立「廢食用油再利用工作坊」，加強廢食用油回收再製肥皂，達到零浪費、零廢棄的循環經濟理念。
環保局表示，一般家庭及餐飲業所產生的廢食用油，直接倒入排水管中，經常造成水溝阻塞。甚至有黑心商人收購廢食用油後，脫色脫臭沉澱再製販售，嚴重傷害人體健康。使用化學合成的洗潔劑，經廢水排入地下水體、河川及海洋後，因富含磷質，也造成河川優養化，成為水中生物的殺手。
對此，環保局南屯區清潔隊去年3月成立環保皂工作坊，每週開闢「創皂日」，由楓樹社區環保小學堂理事長江鳳英授課，培育區隊種子教師，教導社區民眾將清潔車回收或民眾送至區隊的廢食用油製作成環保肥皂。
一年來，在南屯區里長、民眾、清潔隊員等人共同學習製作下，共去化處理707公升廢食用油，並製作出約7000個環保皂及約250公升清潔皂乳，成果豐碩。也因此吸引台北市105年度績優社區特地前來觀摩，成資源循環再利用的示範區隊。
日前工作坊滿週年，南屯區清潔隊將進一步成立「廢食用油再利用工作坊」，建造過程全程使用環保建材，包括利用廢棄的車棚鋼架做為工作坊的骨架結構，廢棄售屋廣告帆布和看板做為頂蓬，廢棄課桌椅再製成教學講桌，廢棄鐵床角鋼和木床板切割製作成環保皂工作平台，並將市售豆花、豆腐的塑膠盒回收再利用做為皂模，資源完全再利用不浪費。
南屯清潔隊長姜樹成表示，區隊每月定期舉辦「創皂日」教學活動，將皂化完成的環保皂乳用於清洗廚餘桶及環保車輛，減少化學清潔劑的使用，避免回鍋油進入人體食物鏈或汙染下水道及河川，同時也減少石化清潔劑使用，達到零浪費、零廢棄的循環經濟理念。
(中時)
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