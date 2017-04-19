排水路徑占私人地 地主槓市府：先談徵收

水利局、地主今上午在議員鄭新助出面會勘、協調仍無所獲，雙方依舊堅持已見。(劉宥廷攝)

水利局找出淹水原因，發現通往大排的排水管老舊塌陷致排水不流暢，但該排水路徑占用私人土地，引發地主不滿，也讓執行單位難為。(劉宥廷攝)

高市三民區鼎強里去年在雨汛期間淹水，水利局發現通往大排的排水管老舊塌陷致排水不流暢，但該排水路徑占用私人土地，引發地主不滿，也讓執行單位難為；水利局指出，解局淹水是首重任務，要趕在雨汛期修好排水管；劉姓地主強調，土地讓市府徵收，要如何做都沒關係，但沒談徵收就施作，是強佔惡行。

水利局市區排水一科指出，鼎強里一帶排水路徑，20多年前就是橫跨鼎中路560巷旁沿著排水溝的土地佈設，順勢進入大排；不過去年鼎強里淹水，他們找出原是靠近大排的一段直徑50公分的水管老舊、不堪使用而塌陷，造成排水斷面阻礙大，影響水流。

科長林庚達說，塌陷的水管雖行經私人土地，但該地部分已劃入高雄都市計畫中公園預定地，因此希望在雨汛來臨前，趕緊修好排水管，解決鼎強里一帶居民淹水夢靨。劉姓地主則不滿表示，該地是私人土地，是有所有權狀的，市府企圖用公權力強硬執行，很不尊重土地所有權人。

劉姓地主說，他們也很樂意排水問題的解決，但市府要拿出態度來，不是硬上就可以，土地可讓市府來徵收，徵收後要如何做、想做什麼都行。地主等親友們強調，若市府趁機蠻幹，不重視地主權益，不排除有更激烈的抗爭。

水利局、地主今上午在議員鄭新助出面會勘、協調仍無所獲，雙方依舊堅持已見，各說各話，最後決議盡快再邀集負責公園用地徵收的養工處等相關單位，擇期再協商，企盼能優先解決排水情況下，也須同步保障地主權益。

(中時)