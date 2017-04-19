坪林行控中心專用道放寬車次？北市憂污染水源
因鄰近翡翠水庫，北宜高速公路坪林行控中心專用道每日開放外來車輛最多4000車次，今早環保署召開初審會議，研議是否將上限放寬至每日6500車次、取消同一時間800車次限制，甚至遊覽車與公共運輸的大客車也不納入總量管制。
但北市憂心，此舉恐影響公共飲水安全，希望不要變更。今專案小組會議決定，開發單位應於7月31日前，針對相關單位提出的意見補充說明並修正；換言之，並未直接否決。
在北市環保局提出的意見中，措辭強烈指出，開發單位的報告對於開放通行的遊覽車、大客車、遊客數完全沒有說明與評估；另外，因當地自動水質監測系統已有老化現象，高公局2013年起輔以人工採樣監測，但因多於晴天採樣，對於大雨沖刷污染也不能掌握，報告卻稱「人工監測結果尚無超出惡化預警值」，並無意義。
此外，翡管局2014年所做的「重大交通工程開發對集水區造成衝擊之環境影響評估總結報告」中，也顯示集水區4條支流腐水指數，確實隨著專用道開放，而有上升情形。
(中時)
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